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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

Несподіване глухнення авто: водії часто не здогадуються про справжню причину

Якщо двигун глухне у заторах або на світлофорах, причина може бути не в поломці. Водії часто ігнорують критичну деталь.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Двигун

Двигун

Ситуація, знайома тисячам водіїв: ви зупиняєтесь на світлофорі або повільно рухаєтесь у заторі, і раптом двигун автомобіля несподівано глухне. Особливо це дратує, якщо машина має автоматичну коробку передач — тоді будь-яка несподіванка може стати небезпечною.

Про це пише Auto Świat.

Більшість водіїв одразу підозрюють проблеми із запалюванням, паливною системою або дорогий ремонт. Але, як з’ясувалося, часто причина набагато простіша — забруднення дросельної заслінки. Цей компонент відповідає за подачу повітря у двигун, і з часом на ньому накопичується шар бруду, олії та сажі.

У результаті під час роботи на холостих обертах (наприклад, на світлофорі) дросель не може забезпечити достатній потік повітря, і двигун просто «задихається». При цьому система управління двигуном не завжди фіксує помилку — тому лампочка Check Engine може не засвітитися, а діагностика не виявить проблем.

У русі, коли оберти вищі, проблема не проявляється, тому авто може справно їхати трасою, але глухнути в місті.

У більшості випадків достатньо очистити дросельну заслінку. Це можна зробити на будь-якому СТО або навіть самостійно, маючи засіб для чистки карбюраторів. У сучасних авто після процедури знадобиться ще й адаптація вузла — щоб електроніка звикла до нових умов.

Експерти радять не поспішати з дорогим ремонтом — для початку варто перевірити саме цей елемент. Це може заощадити водіям чималі гроші та нерви.

Нагадаємо, в гонитві за зручністю водії використовують перехідники у прикурювач для заряджання ґаджетів. Це звична справа: смартфон завжди під рукою, заряджання йде — начебто все добре. Але фахівці попереджають: така економія може обернутися дорогим ремонтом і серйозними проблемами з електрикою автомобіля.

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