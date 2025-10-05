"Невиправна проблема": механік попередив, що загрожує власникам авто, випущених після 2017 року

Заміна «мокрого» ременя ГРМ є набагато складнішою і дорожчою на відвіму від звичайного

Власників сучасних автомобілів, випущених після 2017 року, може очікувати «невиправна» та дуже дорога проблема. Провідний автомеханік назвав її «наступним великим скандалом» в автомобільній індустрії. Йдеться про так звані «мокрі ремені» ГРМ (реміні газорозподільного механізму), які виробники почали масово встановлювати замість звичайних ременів ГРМ.

Про це розповів механік автосервісу 911 Auto Repairs Дейв Гаррісон в коментарі британському виданню Express.

Чому «мокрий ремінь» — це проблема

З 2017 року багато виробників бензинових та дизельних автомобілів замінили традиційні ремені ГРМ на «мокрі ремені» (або Belt in Oil, BIO). Ця система передбачає, що ремінь перемістили із зовнішньої частини двигуна всередину картера, де він постійно змащується моторним мастилом. Виробники стверджували, що це підвищує ефективність, зменшує опір і знижує викиди.

Однак, за словами механіка Дейва Гаррісона, ці нові ремені мають критично обмежений термін служби.

«Наступний великий скандал — мокрі ремені. Їх встановили замість ременів ГРМ на багатьох моделях після 2017 року, нібито вони ефективніші. Мокрий ремінь — це велика проблема, тому що він має лише 10-річний термін служби, а потім рветься,» — наголосив Дейв Гаррісон.

Він пояснив, що ремінь зношується і розпадається, що може призвести до зупинки роботи гальм. При цьому, навіть якщо поломка станеться на дев’ятому році експлуатації, виробники зазвичай «не хочуть знати» про це та перекладають проблему на власника.

Дорогий ремонт або повне знецінення авто

Експерт зазначив, що ремонт у разі поломки «мокрого ременя» є «дуже складним».

«Це займає вдвічі більше часу, ніж ремонт звичайного ременя, і коштує дорожче його замінити,» — попередив Гаррісон.

Автомобільні організації, як GEM Motoring Assist, підтверджують, що вже отримували повідомлення про випадки передчасного виходу з ладу мокрих ременів. Серед поширених проблем називають набухання, розшарування та руйнування зубців. Усі ці частинки потрапляють і залишаються всередині двигуна, і їх доводиться вилучати вручну.

Дейв Гаррісон попереджає про потенційні довгострокові наслідки: високі витрати на ремонт можуть змусити водіїв взагалі відмовитися від своїх транспортних засобів.

«Це те, від чого закочуються очі, коли ти це бачиш — о Боже, там мокрий ремінь. Вони кажуть, що це краще, але в підсумку це коштує вдвічі дорожче під час ремонту або взагалі є невиправною проблемою, і робить автомобіль по суті нічого не вартим,» — підсумував механік.

