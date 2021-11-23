На ринку України з’явиться компактний та водночас бюджетний кросовер Chery: всі особливості новинки

Великий кліренс, гарний дизайн та надійна підвіска - далеко не всі переваги Chery Tiggo 2 Pro.

Chery Tiggo 2 став дуже популярним в Україні. І ось китайці презентували нову версію субкомпактного кросоверу з приставкою “Pro”. Інженери Chery повністю переробили автомобіль і тепер їм є що показати.

Про це на своєму сайті повідомляє офіційний представник Chery в Україні.

Chery Tiggo 2 Pro – автомобіль, який займає нішу на перетині В та С класів, дозволяючи його власнику відчувати себе впевнено як у місті так і на легкому бездоріжжі.

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За основу дизайну взяли “старшого брата” Tiggo 7 Pro, тож концепції дуже схожі. Коли дивишся на передню частину автомобіля відразу у очі потрапляє передня фальш решітка, яка отримала свій впізнаваний 3-D «діамантовий» малюнок. Також дизайнери попрацювали над оптикою, фари стали вужчими та більш сучасними. Завдяки цьому передня частина авто виглядає цікаво та здається більш агресивною.

Звісно, для того, щоб передня частина не “випадала” з загального ансамблю, повністю переробили і весь кузов. Лінії стали більш виразними, а похилий дах та невеликий спойлер – стали вишенькою на торті.

Щоб не пролетіти з дизайном, маркетологи Chery запросили допомогти Стіва Юмома, колишнього керівника американської команди дизайнерів GM. Він вже встиг попрацювати з Ford та Hyundai і є співавтором таких відомих автомобілів, як концепт Cadillac ElMiraj, Cadillac ATS / CTS, Hyundai Santa Fe, концепт Lincoln Center та Lincoln Navigator.

Технічні характеристики Chery Tiggo 2 Pro також оновилися: розміри авто складають 4200 x 1760 x 1570 мм, колісна база сягає 2555 мм, а дорожній просвіт кросовера становить 178 мм, що дозволить без проблем рухатися нашими дорогами та навіть заїжджати на бордюри.

Спереду обрали перевірену роками незалежну підвіску McPherson, яка дозволяє водію повністю відчувати свій автомобіль. Позаду напівзалежна балка, з простою та надійною конструкцією. Тож з ремонтом та обслуговуванням проблем не буде.

Також, люди, які люблять перевозити габаритні речі зможуть оцінити багажник. У звичайному стані багажне відділення кросоверу складає 420 літрів. Та коли задні сидіння складено, з’являється простір на 1240 літрів.

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Потрійні лонжерони забезпечують гарну міцність нижньої частини кузова, тож за безпеку перейматися не потрібно. Щоб автомобіль “прожив” довше, виробник додав покращену оцинковку кузова. Chery Tiggo 2 Pro має гарантіє 5 років або 150 000 км. пробігу, в залежності від того, що настане раніше.

Багато автовиробників намагаються втиснути свій бренд у клас кросоверів і у них це непогано вдається. Тепер, якщо ви хочете придбати актуальний кросовер не за всі гроші світу, та на якому буде не соромно з’явитися в офісі, у вас є що обрати.

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