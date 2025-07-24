Незнання цього знаку може коштувати водіям 15 000 грн: деталі

Знак, що забороняє обгін мотоциклів і велосипедів

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На європейських дорогах з’явилися незвичні знаки, що забороняють автомобілям обганяти двоколісний транспорт. Порушення правила стане водієві до 15 тисяч гривень.

Про це повідомило видання mAuto.

У Німеччині почали встановлювати нові дорожні знаки, покликані захистити мотоциклістів і велосипедистів. Йдеться про знак із червоною окантовкою, на якому зображено автомобіль ліворуч і двоколісний транспорт праворуч на білому тлі.

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Знак означає заборону на обгін мотоциклів і велосипедів автомобілями на визначених ділянках. Водночас самі двоколісні транспортні засоби можуть обганяти один одного без обмежень.

За недотримання цього правила водіям легковиків загрожує штраф у розмірі до 70 євро (приблизно 3500 гривень). У разі створення аварійної ситуації — сума стягнення може сягнути 300 євро, що становить майже 15 тисяч гривень.

Фахівці зазначають, що нововведення сприятиме підвищенню безпеки, особливо на вузьких вулицях і в умовах інтенсивного руху. Заборона на обгін дозволяє уникнути критичних ситуацій і забезпечує безпечну дистанцію для вразливих учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явився новий дорожній знак у вигляді білого кола з чорними трикутниками.

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Водночас водії в Україні почали помічати новий тип дорожніх знаків — круглі таблички із зеленою каймою та чорними цифрами на білому фоні. Ці знаки не є обов’язковими до виконання, але містять важливу інформацію для безпечного руху.

Також ми повідомляли, що для українських водіїв, які подорожують або планують поїздки за кордон, важливо звертати увагу на нові дорожні знаки і правила, що з’являються в країнах Скандинавії, зокрема в Норвегії.