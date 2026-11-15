Незвичайний дорожній знак "примружені очі": чому водіям не можна його ігнорувати

Знак, який водіям не можна його ігнорувати / © Фото з відкритих джерел

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На дорогах деяких країн можна зустріти незвичайний дорожній знак для водіїв, який нагадує два примружені ока.

Про це повідомляє видання sabah.

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Насправді це не попередження про небезпеку для зору, а вказівка для автомобілістів увімкнути ближнє світло фар. Такий знак встановлюють перед ділянками, де через особливості дороги або освітлення водієві важливо бути добре помітним для інших учасників руху.

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Знак має круглу форму, біле тло та червону облямівку. Усередині зображені два символи, верхня частина яких зафарбована чорним. Саме через таке оформлення він отримав неофіційну назву «примружені очі».

Де можна побачити знак із «очима»

Незвичайний покажчик використовують на складних ділянках автомобільних доріг, зокрема перед мостами, тунелями, гірськими серпантинами та різкими поворотами. Він сигналізує, що водієві потрібно ввімкнути ближнє світло фар.

Це необхідно для кращої видимості автомобіля та безпечного проїзду ділянки. Водночас використовувати дальнє світло замість ближнього не рекомендується, адже воно може засліплювати водіїв зустрічного транспорту.

Який аналог знака є в Європі

У європейських країнах вимогу щодо ввімкнення фар також можуть позначати іншим символом. Зокрема, існує знак, який за формою нагадує білу медузу на синьому тлі.

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Його можна зустріти, наприклад, перед в'їздами до тунелів. Він також нагадує водіям про необхідність увімкнути освітлення автомобіля перед проїздом відповідної ділянки.

Чи є такий дорожній знак в Україні

В українських правилах дорожнього руху немає окремого знака із зображенням «примружених очей» або білої медузи. Водночас вимоги щодо використання автомобільного освітлення в Україні визначені пунктом 9.8 ПДР.

Згідно з ним, на механічних транспортних засобах поза населеними пунктами під час руху мають бути ввімкнені денні ходові вогні, а за їх відсутності в конструкції автомобіля — ближнє світло фар.

Тож українським водіям автомобілів, які подорожують за кордон, варто заздалегідь ознайомитися з місцевими дорожніми знаками. Незвичне зображення, яке на перший погляд нагадує очі, насправді може містити важливу вимогу для безпечного руху.

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