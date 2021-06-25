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Німці назвали список автомобілів, які не варто купувати на вторинному ринку

Німці назвали список автомобілів, які не варто купувати на вторинному ринку

Тут опинилися представники всіх сегментів.

Організація з технічного нагляду TÜV опублікувала список автомобілів, які не варто купувати на вторинному ринку.

У цьому рейтингу опинилися десять моделей, які представляють різні сегменти.

Цікаво, що три з десяти проблемних моделей - автомобілі VW, і перший у списку - компактвен Volkswagen Touran. В процесі експлуатації у нього виявляються проблеми з гальмами і освітленням, а також витоку мастила в двигуні. Рівень браку експерти TÜV оцінили на 9,8.

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Далі йде досить популярний Fiat 500. Друге місце антирейтингу йому дісталося "завдяки" проблемам з підвіскою і освітленням. Коефіцієнт браку - 8,7 за середнього значення 5,8%.

Третім став Volkswagen Passat, проблема якого полягає в частих дефектах гальмівних дисків. Коефіцієнт браку - 8,3.

© Associated Press
Associated Press
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Продовжує список KIA Ceed, у якого всі роки існування на ринку були проблеми з освітленням. Коефіцієнт - 7,2. На п'ятому місці - мінівен Volkswagen Caddy, у якого найчастіше виявляються проблеми з гальмівними дисками, причому вже в перші роки експлуатації. Коефіцієнт - 7,0.

© Kia Motors Global Media Center
Kia Motors Global Media Center
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У вживаної Skoda Octavia найчастіше виникають проблеми з двірниками. Коефіцієнт - 6,7.

Сьома позиція за Renault Clio, який в четвертому поколінні став значно кращим за попередника, але все ж може створити проблеми власнику вже в перші роки експлуатації. До їхнього числа входять гальма, ближнє світло і підвіска. Коефіцієнт - 6,6.

© motor.ru
motor.ru
© Associated Press
Associated Press

Восьмим став досить популярний на європейському ринку Ford Focus. У нього найчастіше виникають проблеми з шасі. Коефіцієнт - 6,6. Дев'ята позиція рейтингу за BMW 5-Series. У автомобілів з великим пробігом експерти TÜV виявили люфт в півосях і проблеми з демпфуванням. Коефіцієнт - 6,5.

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І нарешті замикає цей список Seat Leon. Він майже не іржавіє, гальма і підвіска ідеальні, але, на жаль, має не дуже міцні пружини і амортизатори. З віком додаються проблеми з вихлопною системою і втратою мастила. Коефіцієнт - 6,4.

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