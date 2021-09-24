Німці переробили Dacia Duster у агресивний спорткар: що з цього вийшло

Він спокійно може взяти участь у перегонах.

Німецьке ательє Prior Design вирішило влаштувати тюнінг для кросовера Dacia Duster.

Про це йдеться на їхньому офіційному сайті.

Так, майстри вирішили зробити з цієї моделі справжній спорткар у дусі вуличних гонок - широкий та низький.

Близько року тому ательє Prior Design показало цей боді-кіт на рендерах і, очевидно, компанія отримала достатньо схвальних відгуків та запитів, аби втілити його у життя. Нещодавно компанія почала приймати замовлення на набір PD Dacia Duster Widebody Aero-Kit для моделі другого покоління від 2018 року випуску. Першим 20 покупцям бонусом обіцяно постер з цим широким Dacia Duster на ньому.

prior-design.de

Пакет включає передній спойлер, передні та задні широкі крила, бічні спідниці, задній дифузор та спойлер на даху. Всі частини зі склопластику, побудовані з високою точністю, що робить процес установки досить простим. Вказана ціна не включає спойлер на дах, за нього доведеться доплатити ще 299 євро. Окремо можна замовити й фірмові колісні диски від Prior.

Щодо вартості, то все це оновлення обійшлося в три тисячі євро.

Раніше розповідалося про те, що оновлений Dacia Duster отримав екстримальну версію.

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