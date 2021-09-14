Німці представили маленький кемпер з повноцінною ванною: має приголомшливу ціну для свого оснащення

Німці представили маленький кемпер з повноцінною ванною: має приголомшливу ціну для свого оснащення

Також він обладнаний кухнею з плитою та має місце для розміщення чотирьох людей.

Німецький виробник фургонів Ahorn Camp представив компактний кемпер Van City, який має повноцінну ванну кімнату.

Про це повідомляє сайт New Atlas.

Будинок на колесах створений на базі 5-метрового Renault Trafic. Попри невеликі розміри всередині нього вдалося також розмістити кухню та місця для сну чотирьох людей.

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Дах автомобіля зробили таким чином, що його можна підняти і отримати велике ліжко або додатковий простір в салоні. Проте через це ванна кімната не закрита повністю дахом, але, враховуючи розміри фургона, це можна пробачити.

Г-подібна кухня має плиту з двома конфорками, холодильник і раковину. Поруч з нею є дві лавки для сидіння, які водночас є вітальнею та їдальнею. Їх також також можна перетворити у ліжко.

Також автобудинок оснащений цистернами, які мають 18 літрів прісної води та можуть вмістити 14,5 літрів стічної води.

Коштує Van City 43 900 євро, що робить його дуже непоганою пропозицією, враховуючи, що це повнофункціональний кемпер. Доступний цей будинок на колесах лише для європейських ринків.

Ahorn Camp

Раніше повідомлялося, що популярний мікроавтобус Volkswagen переробили в унікальний кемпер.

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