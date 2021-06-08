Німці склали рейтинг найпроблемніших автомобілів із пробігом у 2021 році

У списку опинилися п'ять моделей різних марок.

Німці склали рейтинг найбільш проблемних вживаних автомобілів у 2021 році.

Відповідний список, куди потрапили п'ять моделей різних марок, опублікували експерти Асоціації технічного нагляду.

Так, рейтинг автомобілів організації TUV, від покупки яких краще утриматися, очолив Dacia Logan другого покоління, яку наші покупці знають під маркою Renault. За підсумками дослідження, виявилося, що кількість поломок для машин у віці від 2 до 3 років досягає 10,4%, а перші несправності виникали вже на пробігу близько 56 тисяч км .

mad4wheels.com

Друге місце у бізнес-седана Volkswagen Passat. Власники цієї моделі стикаються з проблемами після 4-5 років експлуатації – у випадку з німецькою моделлю показник склав 19,8% поломок на 90 тисяч км , а 6-7-річні екземпляри відмовляють в 25,3% випадках на пробігу 120 тисяч км .

На третьому місці опинилася японська Mazda 6. Актуальна версія стає проблемною вже після 2-3 років експлуатації та 52 тисячах км пробігу. Четверта сходинка антирейтингу в кросовера Hyundai Tucson. У віці 10 років у цього автомобіля виникають проблеми в 34% випадках на пробігу в 130 тисяч км .

edmunds.com

Замикає топ-5 найбільш проблемних машин з пробігом японський кросовер Nissan Qashqai. Цього автомобіля вистачає на 10-11 років безпроблемної експлуатації і приблизно 130 тисяч кілометрів пробігу. За словами експертів, в авто віком від 8 до 9 років кількість поломок зростає до 34,4%.

Раніше німці склали рейтинг вживаних кросоверів, які вражають своєю надійністю.

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