Німеччина відмовиться від автомобілів з традиційними двигунами до 2030 року

Німеччина відмовиться від автомобілів з традиційними двигунами до 2030 року

Бензинова ера підходить до кінця. Німеччина планує до 2030 року вивести на дороги 15 млн. елктрокарів.

Коаліція Німеччини створила спеціальний законопроєкт, який повинен швидко розв’язати проблему електрифікації транспорту серед країн ЄС. Вона включає у себе повну заборону на виробництво та продаж бензинових та дизельних автомобілів з 2030 року.

Для того, щоб автовиробники та їх клієнти були зацікавлені у електрифікації -уряд створив низку вигідних стимулів. За підрахунками до 2030 року на дорогах Німеччини з’явиться не менше 15 млн. електрокарів. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Зараз у Німеччині зареєстровано 570 тисяч електрокарів. Звісно це багато у порівнянні з іншими країнами, але до 15 мільйонів ще далеко. Щоб досягти бажаної кількості “зелених” авто, потрібно збільшувати виробництво та продаж “електричок” на 33% у рік.

В уряді впевнені, що якщо для клієнтів та автовиробників створити дуже привабливі умови, то вони без проблем будуть рухатися у бік екологічних авто. Також, для реалізації плану треба значно розвинути інфраструктуру зарядних станцій. Коли люди побачать, що вони без проблем зможуть заряджати своє авто – це дуже допоможе у електрифікації країни.

Європейський Союз також планує відмовитись від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, але до 2035 року. Тож, Німеччина замахнулась на дуже серйозний проєкт, який реалізувати дуже складно.

Нагадаємо, що шість автовиробників відмовились від випуску машин на найпопулярнішому пальному в світі.