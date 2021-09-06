Німецькі експерти розповіли, як колір впливає на вартість вживаних автомобілів

Забарвлення машини має величезне значення.

Фахівці розповіли, як колір впливає на вартість вживаних автомобілів.

Так, популярна німецька платформа з продажу автомобілів mobile.de провела масштабне дослідження стосовно впливу кольору машини на її вартість під час перепродажу, передає Autoportal.

Німецькі колеги встановили, що автомобілі фіолетового кольору на вторинному ринку втрачають близько 27,2 відсотка середньої ціни, сріблястого - 25%, золотистого - 23,1%, жовтого - 13,3%, червоного - 11,5%, синього - 9 , 8%, сірого - 9,7, чорного - 9,5%, білого - 5,9%, оранжевого - 5,4%, зеленого - 1,3%. Тобто, як видно, деякі кольори можуть відчутно здешевлювати машину. В основному це стосується нетипових кольорів.

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У mobile.de відзначають, що одні й ті ж автомобілі з більш яскравими кольорами набагато рідше проглядаються в оголошеннях, ніж машини з більш нейтральними кольорами на кшталт сірого або чорного. Водночас дослідники підкреслюють, що не варто все “гребти під одну гребінку” - велике значення грає клас автомобіля. Так, червоний може бути відмінним вибором на користь Ferrari, але коли йдеться про бізнес-седани, такі як Volkswagen Passat або BMW 5-Series, таке забарвлення недоречне, оскільки викличе у власника великий головний біль у разі перепродажу.

Загалом німці констатують - власнику, який розраховує в майбутньому добре "збути" свою залізну конячку, необхідно пам'ятати, що колір повинен відповідати сегменту автомобіля або деяким середнім значенням. Також краще уникати модних кольорів - вони можуть бути популярні сьогодні, але вже завтра втратити актуальність. Так би мовити, класика вирішує.

Раніше експерти розповіли, в яких кольорах найлегше продати автомобіль на вторинному ринку.

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