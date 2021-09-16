Німецький стартап показав надпотужний електричний гіперкар: матиме більше кінських сил, ніж більшість аналогів з ДВЗ

Німецький стартап показав надпотужний електричний гіперкар: матиме більше кінських сил, ніж більшість аналогів з ДВЗ

Але у Elektron є ще більш потужна модель.

Німецький стартап Elektron Motors представив концепт свого майбутнього електричного гіперкара Truva.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Автомобіль буде мати 1400 кінських сил та коштувати нібито менше, ніж 600 000 євро. Це вже другий проєкт компанії, який отримає величезну потужність. Кілька місяців тому була анонсована модель Quasar з 2300 к.с.

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Її дизайн натхнений Koenigsegg, але Truva виглядає зовсім не так. Він має широкий і низький корпус з великою кількістю впускних отворів і світлодіодним освітленням. Проте компанія не надала ніякої інформації про силовий агрегат.

Elektron хочуть виготовляти електричні спортивні та гіперкари з характеристиками продуктивності світового рівня. Всі їхні майбутні моделі ще на ранніх стадіях розробки та з’являються лише у вигляді візуалізацій, але вони стверджують, що автомобілі підуть у виробництво.

Через пандемію коронавіруса плани стартапа змінилися, але зараз він повернувся до роботи над Quasar та Truva. Elektron заявляє, що має дуже потужних партнерів, але жодних назв не називає.

Раніше повідомлялося, що британці представили незвичайний одномісний електрокар потужністю в тисячу кінських сил.

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