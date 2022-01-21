Nissan 370Z загорівся під час перегонів на швидкість: хто переміг у заїзді

Nissan 370Z загорівся під час перегонів на швидкість: хто переміг у заїзді

Автомобілі дуже швидкі, але двигун Nissan 370Z не витримав навантаження і загорівся.

Власники Nissan 370Z та Tesla Model S Plaid вирішили дізнатись, який автомобіль швидший. Все за класикою – два авто виставили у дрег заїзді, але закінчився він досить незвичайно.

В результаті перегонів Nissan 370Z загорівся прямо на дорозі. Відео з заїздом виклали на Youtube-каналі Superspeed.

Звісно власник Nissan не з’їхав з глузду, коли намагався обігнати один з найшвидших серійних електрокарів. Під капотом його 370Z модифікований двигун V6 на – 3.7 літри, який видає 700 кінських сил. До речі, з заводу спорткар має потужність всього 328 “коней”.

Проти японця виставили - Tesla Model S Plaid, з трьома електродвигунами. Цей автомобіль видає на діностенді - шалені 1020 кінських сил. Її максимальна швидкість – 321 км/год, а до першої сотні, вона розганяється усього за 2 секунди.

У першому заїзді переможцем стала Tesla, обігнавши Nissan на кілька корпусів. Та ось під час реваншу було найцікавіше – двигун Nissan не витримав і просто загорівся. Скоріш за все, водій використовує якусь систему впорскування метанолу або нітрометану і стався вибух. Тож тепер тесла стала беззаперечним переможцем у цих перегонах.

Нагадаємо, що нещодавно винахідник встановив на електромобіль Tesla три реактивні двигуни.