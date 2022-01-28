Nissan готує компактний електомобіль на заміну Micra: перше фото

Ключовим його ринком стане Європа.

Компанія Nissan збирається створити новий електрокар.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що нова модель повинна прийти на заміну Micra, а ключовим її ринком повинна стати Європа.

Судячи із зображення, електрокар отримав укорочений капот і круглу світлодіодну оптику, з'єднану між собою тонкою смугою. Також видно великий логотип марки та традиційні дзеркала заднього виду. За даними виробника, в основі моделі ляже модульна платформа CMF B-EV, яка була розроблена концерном Stellantis спеціально для компактних електромобілів.

Nissan-global

Операційний директор Nissan Ашвані Гупта описав новинку таким чином: це принципово нова модель: вона була розроблена зусиллями Nissan, а спроєктована та зроблена Renault. Він підкреслив, що, незважаючи на загальну платформу, електромобіль набуде оригінального дизайну і "збереже характер Nissan". Технічні подробиці, а також терміни появи та ціни на електрокар, який замінить актуальну Micra, компанія оголосить пізніше.

Згадана архітектура CMF B-EV вже використовувалася для маленького електрокара Renault 5 Prototype, присвяченого культовій моделі R5: він дебютував у статусі концепту на початку 2021 року, а до 2025 року на ринку має з'явитися серійна версія. Що ж до Nissan, то марка має намір до 2026 значно збільшити обсяги продажів батарейних машин, а до 2030 випустити 23 електрифікованих моделі, зокрема - 15 електромобілів.

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