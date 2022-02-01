Nissan планує вивести на автомобільний ринок України особливу версію популярного кросовера

Автомобіль отримав незвичайну кольорову палітру та оригінальний дизайн.

Компанія Nissan планує продавати на українському ринку незвичайну версію - JUKE Kiiro яку створено у партнерстві з кінофраншизою "Бетмен".

Автомобіль отримав новий, незвичайний колір кузова - Ceramic Grey в поєднанні з деталями жовтого кольору для забезпечення витонченого і водночас грайливого вигляду. Про це повідомляється на офіційному сайті Nissan Ukraine.

Для того, щоб зробити автомобіль більш популярним, компанія Nissan почала співпрацювати з Warner Bros. Pictures, тим самим підтримавши дебют нового фільму з кіноепопеї "Бетмен". В Україні прем’єра фільму запланована на 3 березня 2022 року.

Окрім незвичайного кольору, автомобіль отримав виразний алюмінієвий передній спойлер. Дизайн 19 дюймових дисків Juke Kiiro запозичили у топовій комплектації Tekna, але для того, щоб вони мали індивідуальний вигляд, їх пофарбували у чорний колір.

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Дзеркала та частина даху мають дуже стильні візерунки, а лінія даху, зміщена ближче до задньої частини автомобіля, немов сформована потоком вітру або під дією швидкості. Треба зазначити, що хоч автомобіль виглядає брутально, та він не втратив свого стиля та привабливості.

Технічні характеристики доволі звичайні. Juke Kiiro оснащений економічним бензиновим двигуном, який оснащено турбонагнітачем. Двигун об’ємом – 1 літр розвиває потужність 114 кінських сил. Так як це лімітована версія, то таких автомобілів буде випущено у кількості 5 тисяч машин, 40 з яких продаватимуться в Україні.

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