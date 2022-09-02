Nissan призупинив випуск найпопулярнішого серед українців електромобіля

Японська компанія Nissan ухвалила рішення призупинити випуск електрокара Leaf, який сходить із конвеєра від 2010 року.

Як ідеться в офіційній заяві виробника, приймати нові замовлення перестануть від 22 вересня . Терміни дії заборони не уточнюються.

Причинами такого рішення називають проблеми з постачанням компонентів та необхідність перегляду вартості моделі у зв'язку із зростанням цін на сировину. Яким буде новий цінник Nissan Leaf, важко припустити.

Декілька днів тому Volkswagen оголосили про збільшення вартості ще невипущеного електромобіля ID.2 на 5 000 євро, до 25 000 євро. Не виключено, що цей цінник неостаточний. На ринку Volkswagen ID.2 з'явиться не раніше 2025 року, а за три роки багато що може змінитися.

Раніше розповідалося про те, що Nissan Leaf отримав оновлення та додав у вартості. Як відомо, найпопулярніший електромобіль до України найчастіше привозять зі США, і саме на американському ринку оголосили нові прайси на модель 2023 року.

Додамо, що саме Nissan Leaf став найпопулярнішим електрокаром на ринку "зелених" машин в Україні за підсумками червня.

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