Nissan відмовилася від виробництва автомобілів у Росії до кінця 2022 року

Nissan відмовилася від виробництва автомобілів у Росії до кінця 2022 року

Японська автомобільна компанія Nissan Motor не має бажання виробляти машини в країні-агресорці впродовж наступних шести місяців.

Виробник проінформував співробітників у РФ про своє рішення і продовжуватиме стежити за ситуацією навколо України.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми вважаємо, що ця ситуація може стати більш серйозною та затяжною", – заявив генеральний директор Nissan Motor Company Макото Учіда.

Також він зазначив, що робітників було поінформовано про таке рішення, і компанія продовжуватиме стежити за ситуацією для мінімізації її впливу.

Зазначимо, в березні 2022 року Nissan вирішила закрити завод з виробництва автомобілів у Санкт-Петербурзі. Це коштувало компанії 52,6 млрд ієн (499 млн доларів США) прибутку. З них 15,2 млрд ієн через вплив на власний бізнес Nissan і 37,4 млрд ієн через партнерство з Renault. Також Nissan зупинив експорт автомобілів до РФ. Окрім того, автовиробник створив фонд у розмірі 2,5 млн євро для підтримки гуманітарної кризи в Україні.

Цікаво, що Nissan переглянув прогноз на поточний фінансовий рік, що закінчується 31 березня 2023 року. З нього виключено прибуток від російського ринку.

За даними Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), у квітні продаж автомобілів Nissan у Росії впав на 84% - до 605 одиниць. Для порівняння роком раніше вони становили 3681 од.

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