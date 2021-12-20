Nissan відсвяткував 35-річчя електрифікацією популярного ретроавто

Автомобіль отримав електричну установку від Nissan LEAF та класичний дизайн.

Японська компанія вирішила відсвяткувати 35-ти річчя виробництва на британському заводі в Сандерленді в дуже оригінальний спосіб. Nissan замовив в компанії Electric Dreams особливу модернізацію Bluebird – першого автомобіля, який зійшов з конвеєру у 1986 році.

Цей цікавий проєкт отримав назву – Newbird. Автомобіль вирішили оснастити нутрощами від популярного масового електромобіля Nissan LEAF. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Оскільки, Nissan до 2030 року планує електрифікувати більшість своїх автомобілів – Newbird стане символом нової ери. Для того, щоб у старенький Bluebird інтегрувати електричну частину Nissan LEAF його довелося значно модифікувати. Двигун внутрішнього згоряння та коробку передач зняли та замінили на нові агрегати. Акумуляторні модулі на 40 квт/год було розділено між передньою та задньою частиною для ідеального балансу.

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Зарядка електромобіля здійснюється через оригінальну кришку паливного баку. Блок керування дозволяє отримувати з мережі потужність у 6,6 квт/год. Також, цікавим рішенням було те, що інженери залишили оригінальну приладову панель, а до датчика пального підключили індикатор заряду акумулятора.

Систему гідропідсилювача, тормозну систему та опалення, також, довелося переробити, щоб вони запрацювали від електрики. Цікаво те, що характеристики також змінились. Інженерам вдалося витиснути з автомобіля запас ходу у 210 кілометрів, а до першої сотні він розганяється за 15 секунд.

Тільки уявіть, у вас автомобіль дизайн якого має риси “старої школи”, але при цьому, він має всі атрибути сучасного авто, екологічний та дуже комфортний.

З 1986 по 1990 роки завод випустив 187 178 одиниць Nissan Bluebird. Коли попит виріс, японцям довелося збільшити виробництво і на випуск одного автомобіля витрачалось 22 години. Тепер технології дозволяють оптимізувати збірку авто і наприклад, на Nissan LEAF витрачається усього 10 годин.

Нагадаємо, що масовий перехід на електромобілі може спровокувати втрату робочих місць.