Nissan збудує перший електромобільний хаб у Британії і новий кросовер: деталі

Nissan збудує перший електромобільний хаб у Британії і новий кросовер: деталі

Завод у Британії забезпечить щорічне виробництво 100 тисяч одиниць електромобілів Nissan.

Компанія Nissan 1 липня оголосила про плани будівництва першої у Великій Британії величезної фабрики з виробництва акумуляторів, де планують виробляти новий електромобіль. Звести величезний комплекс EV36Zero мають у британському місті Сандерленд.

Про це пише Yahoo News.

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Згідно з наявною інформацією, запуск проєкту потребує інвестицій в розмірі 1 мільярда фунтів стерлінгів, цю суму вкладають сам Nissan, компанія Envision AESC, партнери з постачання батарей для електромобілів і влада Сандерленда, де буде працювати підприємство повного циклу.

"Це знаменний день для Nissan, наших партнерів, Великої Британії та автомобільної промисловості загалом", - сказав головний операційний директор Nissan Ашвані Гупта на відкритті проекту EV36Zero в Сандерленді.

Крім того, проєкт створить 6 200 нових робочих місць як на самому заводі, так і у постачальників на території Британії. Зокрема, 909 в Nissan і 750 в фірмі Envision AESC.

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Зазначається, що завод з виробництва акумуляторів забезпечить щорічне виробництво 100 тисяч електромобілів Nissan на рік. Під час презентації нового заводу в компанії анонсували, що працюють над запуском виробництва нового електричного кросовера. З Великої Британії нова модель буде експортуватися на європейські ринки.

"Це величезний крок вперед в нашому прагненні вивести Велику Британію на передній план у світовій гонці електромобілів. Автомобілі, вироблені на цьому заводі з використанням акумуляторів, створених на першому у Британії великомасштабному заводі, будуть відігравати величезну роль в переході від бензинових і дизельних автомобілів", - сказав Квасі Квартенг, держсекретар з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії країни.

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Слід зауважити, що Nissan запустив виробництво в Сандерленді в липні 1986 року. Зараз там створюють Nissan Qashqai, Juke і Leaf, велика частина яких (70%) експортується до Європи, 20% продається у Британії і ще 10% експортується на ринки у всьому світі від Південної Америки до Австралії і від Північної Європи до Південної Африки.

Раніше розповідалося про те, що Nissan Magnite викликав шалений попит на ринку.

Чи буде доступний Nissan Magnite на українському ринку поки невідомо. Наразі найдоступнішим кросовером компанії Nissan в Україні є Qashqai. Ціни на модель починаються від 534 890 грн.

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