Нова схема крадіжок авто: як яйце на склі стає пасткою

Розбите яйце на склі — сигнал для злодіїв. Ця невинна, на перший погляд, витівка є продуманою пасткою, що змушує водіїв робити фатальні помилки.

Автомобіль

Автомобіль / © Pixabay

Звичайна, на перший погляд, витівка з розмазаним яйцем на лобовому склі може обернутися справжнім жахом для водія. Те, що багато хто вважає хуліганством, насправді є ретельно продуманою пасткою злочинців. Експерти та поліція застерігають: цей простий трюк стає все більш популярним серед зловмисників.

Про це пише Твоя Машина.

Як працює схема

Злочинці діють просто та ефективно. Вони чекають, поки водій сяде в авто та заведе мотор. У цей момент на скло летить кілька яєць. Першою реакцією водія є бажання увімкнути двірники. Проте, суміш білка та жовтка не змивається, а навпаки — перетворюється на клейку, липку плівку, яка значно погіршує видимість.

У стані стресу, коли огляд дороги повністю заблокований, водій часто робить типову помилку: виходить з машини, щоб витерти скло руками. У цей момент злодії й починають діяти. Вони швидко забирають залишені на сидінні цінні речі — сумку, ноутбук, документи, а іноді навіть ключі від квартири. Якщо двері залишилися відчиненими, а двигун працює, ризик викрадення авто зростає багаторазово.

Поради експертів

Автоексперт однієї зі страхових компаній Олег К. наголошує: «Під тиском стресу водії думають про бруд на склі, а не про те, що двері відчинені. Цим і користуються злодії».

Щоб не стати жертвою, фахівці радять дотримуватися кількох простих правил.

  • Не поспішайте виходити. Якщо на склі з’явилося яйце, перш за все заглушіть мотор і замкніть двері зсередини.

  • Продовжуйте рух. Найкраще, що ви можете зробити, — це поїхати далі, навіть якщо огляд частково ускладнений. Рухайтеся до безпечного місця або найближчої автомийки.

Подібні випадки вже фіксували в європейських містах. Наприклад, у Мадриді водій залишив автомобіль на хвилину, щоб витерти скло, і миттєво втратив рюкзак із важливими документами. Поліція закликає: будь-яка дрібниця, що відволікає водія біля машини, може бути частиною продуманого сценарію. Головне правило — не залишати авто відчиненим навіть на кілька секунд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деякі двигуни не витримують навіть 100 тисяч кілометрів пробігу — їхній ремонт може коштувати власникам дуже дорого. А також про п’ятірку моделей, які часто ламаються в Україні.

