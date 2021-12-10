Нова Skoda Fabia, яка доступна в Україні, отримала п'ять зірок в краштестах за безпеку

Нова Skoda Fabia, яка доступна в Україні, отримала п'ять зірок в краштестах за безпеку

Модель набрала 78%, що є чудовим показником.

Як відомо, на початку травня 2021 року була офіційно презентована Skoda Fabia четвертого покоління.

За інформацією пресслужби чеського автовиробника, фахівці тепер вирішили перевірити на безпеку рестайлинговий варіант цієї моделі.

З'ясувалося, що оновлена версія Skoda Fabia є одним із найбезпечніших автомобілів у своєму класі. Модель набрала 78% можливих балів у випробуваннях Euro NCAP, критерії оцінки для яких у 2020 році стали ще більш жорсткими.

Окрім того, автомобіль отримав 85% максимальних балів за захист дорослих та 81% за безпеку дітей, особливо добре показавши себе у цих двох випробуваннях.

"П'ять зірок нової Škoda Fabia у тесті Euro NCAP підтверджують нашу тверду відданість безпеці клієнтів та всіх учасників дорожнього руху. Ми пишаємося тим, що від 2008 року кожен новий автомобіль Škoda отримує найвищу оцінку під час запуску на ринок. Fabia стала другою моделлю, яка зробила це після введення суворіших умов випробувань. Перейшовши на модульну платформу MQB-A0, тепер для Fabia ми можемо запропонувати численні функції безпеки та допоміжні системи для автомобілів більш високих категорій, ще більше підвищивши безпеку цієї популярної моделі", - сказав Йоханнес Нефт, член Ради директорів Škoda Auto, відповідальний за технічний розвиток.

Нова Škoda Fabia може оснащуватися дев'ятьма подушками безпеки та подушкою безпеки для колін водія, а задні бічні подушки безпеки вперше в цій серії доступні як опція. Кріплення ISOFIX і Top Tether для надійної установки дитячих сидінь входять до стандартної комплектації крайніх задніх сидінь і доступні як опція для сидіння переднього пасажира.

Нова Skoda Fabia створена на основі модульної платформі MQB-A0 концерну Volkswagen, завдяки чому новинка стала більшою порівняно зі своєю попередницею і пропонує тепер ще більше вільного простору для пасажирів. Дизелі Fabia втратила ще в 2018 році, тому і в арсеналі нової моделі є тільки бензинові двигуни серії Evo. Це трициліндровий атмосферник 1.0 MPI (65 або 80 к.с.), турботрійка 1.0 TSI (95 або 110 к.с.), а також турбочетвірка 1.5 TSI потужністю 150 к.с. з системою відключення половини циліндрів.

В Україні вартість оновленої Skoda Fabia починається від 407 050 грн .

Читайте також:

Усе про автомобіль Skoda Fabia: чому ця модель настільки затребувана та хто є її суперниками на ринку

Нова Skoda Fabia може подолати понад 900 км на одному баку