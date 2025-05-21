Нова зброя проти викрадачів: як фольга захищає ваш автомобіль

Фольга / © Freepik

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З появою нових технологій, які використовують злочинці для викрадення автомобілів, водії змушені шукати нестандартні методи захисту своїх транспортних засобів.

Окрім традиційних сигналізацій та автоматичних замків, у Мережі поширився дивний, але, за твердженнями багатьох, ефективний лайфгак: обгортання ключів від автомобіля звичайною алюмінієвою фольгою. Цей вірусний трюк став відповіддю на нові методи крадіжок, що застосовуються зловмисниками.

Про це пише "Автопілот".

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Принцип дії цього незвичайного методу досить простий. Фольга діє як бар’єр, що блокує електромагнітні хвилі, які випромінюються безконтактними ключами. Це заважає злодіям використовувати спеціальні антени для перехоплення сигналу ключа, який є вирішальним для зв’язку між автомобілем і ключем без необхідності фізичного контакту.

Раніше злочинці зазвичай вдавалися до фізичного проникнення, наприклад, розбиваючи вікна автомобілів. Однак, з розвитком технологій зловмисники почали використовувати підсилювачі сигналу дистанційного керування, що дозволяє їм не тільки відкрити автомобіль, але й завести його без застосування сили, значно спрощуючи крадіжку.

Нагадаємо, в Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового техогляду.