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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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1635
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1 хв

Нова зброя проти викрадачів: як фольга захищає ваш автомобіль

Фольга діє як бар’єр, що блокує електромагнітні хвилі, які випромінюються безконтактними ключами. Це заважає злодіям використовувати спеціальні антени для перехоплення сигналу ключа.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Фольга

Фольга / © Freepik

З появою нових технологій, які використовують злочинці для викрадення автомобілів, водії змушені шукати нестандартні методи захисту своїх транспортних засобів.

Окрім традиційних сигналізацій та автоматичних замків, у Мережі поширився дивний, але, за твердженнями багатьох, ефективний лайфгак: обгортання ключів від автомобіля звичайною алюмінієвою фольгою. Цей вірусний трюк став відповіддю на нові методи крадіжок, що застосовуються зловмисниками.

Про це пише "Автопілот".

Принцип дії цього незвичайного методу досить простий. Фольга діє як бар’єр, що блокує електромагнітні хвилі, які випромінюються безконтактними ключами. Це заважає злодіям використовувати спеціальні антени для перехоплення сигналу ключа, який є вирішальним для зв’язку між автомобілем і ключем без необхідності фізичного контакту.

Раніше злочинці зазвичай вдавалися до фізичного проникнення, наприклад, розбиваючи вікна автомобілів. Однак, з розвитком технологій зловмисники почали використовувати підсилювачі сигналу дистанційного керування, що дозволяє їм не тільки відкрити автомобіль, але й завести його без застосування сили, значно спрощуючи крадіжку.

Нагадаємо, в Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового техогляду.

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