Нове лого та запас ходу 600 км: Skoda презентувала флагманський електрокросовер (фото, відео)

Так, концепт-кар Skoda Vision 7S - провісник великого сімейного електрокросовера.

Про представлення цієї моделі йдеться на фіційному сайті Skoda.

Електромобіль Skoda Vision 7S презентує новий стиль бренду, який має назву Modern Solid. Дизайн вийшов стриманим і навіть мінімалістичним – з тоненькою діодною оптикою та вираженим пластиковим обважуванням. Вентиляційні щілини спереду та ззаду покликані охолоджувати силову установку та гальма. Двері виконані орними, а дзеркала заднього виду замінені камерами.

Фото: skoda-storyboard.com

У салоні кермо приплюснуть зверху та знизу, а показання приладів виводяться на вузький дисплей та проектуються на лобове скло. Великий 14,6-дюймовий тачскрин мультимедійної системи виконаний таким, що повертається. В обробці використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Усередині передбачено магнітні кріплення для різних гаджетів. Кросовер Skoda Vision 7S відрізняється нетиповою посадковою формулою 6+1, тобто у нього шість повноцінних сидінь та дитяче крісло на центральній консолі – у безпечному місці салону в разі ДТП. Водій може доглядати дітей на третьому ряду за допомогою спеціальної камери. Для водія та пасажирів передбачений спеціальний режим Relax – він активується лише, коли авто стоїть. У цьому випадку кермо та передня панель зсуваються вперед і звільняють більше місця, а крісла першого та другого ряду можна розкласти.

Фото: skoda-storyboard.com

"З Vision 7S ми пропонуємо конкретний погляд на абсолютно нову модель Škoda, яка розширить наше портфоліо продуктів і нашу клієнтську базу. Таким чином, ми значно прискорюємо наш наступ на електромобільність – до 2026 року ми збираємося випустити три нові чисто електричні моделі", - сказав голова ради директорів Škoda Клаус Зеллмер.

Зовнішній вигляд Škoda Vision 7S приховує модульну технологію з акумулятором ємністю 89 кВт/год, який забезпечує автомобілю запас ходу понад 600 кілометрів на одній зарядці за циклом WLTP. Сама зарядка також може бути дуже швидкою, з максимальною підтримуваною зарядною потужністю трохи менше 200 кВт. Електромобіль на модульній платформі MEB є першим, хто отримав абсолютно нову мову дизайну, яка стане візитною карткою майбутніх автомобілів Škoda.

Поки що це концепт-кар, але 2026 року він стане серійною моделлю – флагманським електрокросовером чеської марки.

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