Нове покоління седана Mercedes-Benz, який продається в Україні, провалило "лосиний тест": відео

Модель презентували на початку вересня 2020 року.

Іспанські фахівці вирішили влаштувати "лосиний тест" для оновленої версії седана Mercedes-Benz S-Class.

Як відомо, нове покоління цієї моделі автомобільний світ побачив на початку вересня 2020 року. Вона отримала повністю новий кузов та інтер’єр, повнокероване шасі і широкий набір електронних систем, які стежать за жестами, поглядом і поворотом голови водія. Дизайн передньої частини новинки визначили нові грати радіатора і фари, які стали більш плоскими.

Зазначимо, для того, аби пройти так званий "лосиний тест", що імітує дорожню ситуацію, коли водій ухиляється від перешкоди і повертається назад на свою смугу, автомобілю необхідно зробити маневр на швидкості в 77 кілометрів на годину. Утім, із цим завданням преміальний седан не впорався.

Так, під час випробувань була використана дизельна версія Mercedes-Benz S 400. Цей седан обладнаний стандартною пневматичною підвіскою Airmatic. Експерти вирішили не влаштовувати "розкочування", одразу спробувавши подолати трасу на швидкості в 77 кілометрів на годину. Однак автомобіль не зумів повернутися в коридор з конусів, в зв'язку з чим, провалив випробування.

Перед наступною спробою експерти вибрали режим руху Sport+, в якому підвіску S-класу занизили на 17 міліметрів, зробивши її жорсткішою. Крім того, ця опція дозволила поліпшити кермове управління. У таких налаштуваннях седан успішно впорався з перестроюваннями на швидкості 74 кілометри на годину. Однак наступна ж спроба на швидкості 76 кілометрів на годину виявилася невдалою - седан збив пару конусів.

В результаті випробувань представницький седан так і не зміг успішно виконати "лосиний тест". Незважаючи на це, фахівці відзначили передбачувану поведінку, адекватні реакції і грамотне втручання системи стабілізації під час маневрів автомобіля.

Раніше розповідалося про те, що Mercedes-Benz презентував в Україні нове покоління S-Class.

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