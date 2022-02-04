Нові кросовери Haval з’явились на українському ринку: чим цікавий модельний ряд

Цього року на ринку України з'явиться перший електрифікований автомобіль від Great Wall

Модельний ряд Haval в Україні незабаром поповниться на кілька нових авто - Haval Dargo, гібрид Haval H6 HEV та H6 спорт-купе.

Новинки вже презентували у Києві. Маркетологи впевнені, що ці авто повинні збільшити українські продажі бренду у цілих два рази. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Разом з автомобілями, компанія представляє і оновлені функції, які раніше не були доступні клієнтам. Наприклад, як опцію до позашляховиків можна додати систему автономного водіння другого рівня, за досить бюджетний цінник. Тож, машини Haval стали більш конкурентоспроможними.

Один з найпопулярніших кросоверів на китайському ринку - Haval Dargo. Цей автомобіль створений для бездоріжжя. Він має систему повного приводу з електричним блокуванням диференціала, великий кліренс у 200 мм та інтелектуальну систему допомоги при різному типу покриття. Під капотом у нього турбований двигун – на 2 літри, який видає 192 кінські сили потужності. За таке авто доведеться заплатити близько одного мільйона гривень.

Далі - Haval H6 2022, який отримав версію купе. Вона має більш похилий дах та змінений дизайн передньої частини. Характеристики новинки поки тримають у таємниці, але на інших ринках, таке авто компонується турбованим двигуном на 204 кінські сили. У продаж він поступить у другій половині 2022 року.

Ну і найцікавіший автомобіль - гібридний Haval H6 HEV. Цей автомобіль стане першим електрифікованим автомобілем від Great Wall в Україні. Він має невеличкий турбований двигун – на 1.5 літра який разом з електромотором видає 243 кінські сили. При тому, витрата пального дуже демократична – 5.2 л/100 км. Також автомобіль має багато цікавих опцій, які обов’язково сподобаються новому власнику. Котуватиме він трохи більше одного мільйона гривень.

Нагадаємо, що нещодавно китайський автовиробник, який представлений в Україні, презентував новий компактний кросовер.