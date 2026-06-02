Нові правила для українських водіїв запровадили в одній з країн ЄС

У Чехії на власників авто з українською реєстрацією чекають помітні нововведення. Міністерство транспорту цієї країни розробило законодавчі зміни, які передбачають поетапний перехід транспорту на українських номерах до чеської системи реєстрації.

Про це повідомляє Czechia online.

Зміни для власників авто з українськими номерами в Чехії

Відповідно до запропонованих змін, власники транспортних засобів з українською реєстрацією зможуть добровільно внести свої автомобілі до чеського Реєстру дорожніх транспортних засобів. Однак згодом ця процедура стане обов’язковою.

Після проходження реєстрації такі автомобілі підпадатимуть під ті ж правила та вимоги, що й транспорт із чеською реєстрацією.

Зокрема, власники машин будуть зобов’язані:

зареєструвати транспортний засіб у чеському реєстрі;

проходити обов’язковий технічний огляд (STK);

дотримуватися вимог щодо контролю рівня викидів;

виконувати інші вимоги, встановлені для автомобілів, зареєстрованих у Чехії.

У Міністерстві транспорту зазначають, що запровадження нових правил покликане забезпечити рівні умови для всіх учасників дорожнього руху. Крім того, планується припинення роботи окремої системи обліку українського транспорту IS UA, яка нині функціонує паралельно з основним реєстром.

Коли запрацюють зміни для українських водіїв у Чехії?

У разі схвалення законопроєкту парламентом перехідний період триватиме протягом 2027 року. У цей час власники автомобілів з українською реєстрацією зможуть добровільно пройти процедуру оформлення за новими правилами. Від 1 січня 2028 року реєстрація такого транспорту у чеському реєстрі стане обов’язковою.

Водночас уже зараз ті, хто використовує автомобілі з українськими номерами на території Чехії, повинні вносити їх до спеціальної бази обліку українських транспортних засобів. Ця вимога діє від 2024 року.

За задумом чеського уряду, нововведення мають посилити контроль за технічним станом автомобілів і спростити процес адміністрування транспортних засобів, які тривалий час перебувають у країні.

До слова, у багатьох польських містах (зокрема Варшаві, Кракові, Любліні та інших) теоретичний іспит на водійські права тепер доступний українською мовою, хоча практичний досі проводиться польською з можливим залученням перекладача. Для отримання прав потрібно підтвердити проживання в Польщі від 185 днів, оформити профіль кандидата (PKK) через медичний огляд і подання документів, а після успішних іспитів сплатити збір у 100 злотих.

