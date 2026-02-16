Нові правила для водіїв: де зросте мінімальна швидкість

США змінюють правила дорожнього руху / © pixabay.com

У штаті Джорджія (США) законодавці розглядають ініціативу підвищити мінімально допустиму швидкість руху на автомагістралях. Мета — зменшити аварійність і покращити транспортний потік, адже надто повільні авто, за даними влади, створюють небезпечні ситуації на дорогах.

Про це йдеться на wheel-news.

Що пропонують змінити

Наразі мінімальна швидкість на автомагістралях штату становить 40 миль на годину (приблизно 64 км/год). Водночас максимальні обмеження за останні роки зросли з 55 миль/год (88 км/год) до 70 миль/год (112 км/год).

Тепер пропонується підняти нижню межу до 50 миль/год (близько 80 км/год) на дорогах, де дозволена швидкість складає 65 миль/год (105 км/год) і вище.

Чому це вважають питанням безпеки

Комісар Департаменту громадської безпеки Джорджії, полковник Вільям Гітченс, у зверненні до законодавців наголосив: рух значно повільніше загального потоку може бути не менш небезпечним, ніж перевищення швидкості.

За його словами, правоохоронці зафіксували низку ДТП, причиною яких стали транспортні засоби, що рухалися суттєво повільніше за встановлений мінімум. Такі автомобілі провокують різкі маневри інших водіїв та утворення заторів, оскільки машини наближаються до них швидше, ніж очікують.

Які штрафи передбачені

За порушення мінімального швидкісного режиму в Джорджії передбачено штраф до 1000 доларів, хоча на практиці зазвичай стягують від 100 до 200 доларів.

Не всі політики підтримують ініціативу. Представниця штату Ронда Тейлор висловила побоювання, що нові вимоги можуть створити труднощі для водіїв-початківців та людей похилого віку. На її думку, альтернативним рішенням могло б бути суворіше дотримання правила руху правою смугою для повільних авто.

Водночас автори законопроєкту наголошують: норми про мінімальну швидкість застосовуються лише за сприятливих дорожніх умов — з урахуванням погоди, інтенсивності трафіку та інших факторів.

Остаточне голосування може відбутися після аналізу додаткових даних щодо аварій за участю повільних транспортних засобів і оцінки витрат на оновлення дорожніх знаків.

