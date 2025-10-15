Нові ціни на бензин: скільки коштує А-95 та що прогнозує НБУ до кінця 2025 року

Феномен українського паливного ринку / © Unsplash

На українських заправках зафіксовано мінімальне здешевлення бензину А-95, середня вартість якого опустилася до 58,74 грн/л. Однак, попри це тимчасове падіння, Національний банк України (НБУ) очікує, що до кінця 2025 року автомобільне пальне загалом зростатиме в ціні.

Про те, що зростання вартості бензину, дизпального та автогазу в Україні залишатиметься помірним до кінця року, йдеться в «Інфляційному звіті» НБУ.

Зараз ринок перебуває у стані «замороженої конкуренції»: мережі АЗС, попри падіння світових цін на нафту, не поспішають переглядати цінники, прагнучи зберегти високу маржинальність.

Ціни на АЗС

Станом на 15 жовтня середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 3 коп. до 58,74 грн/л, на дизельне пальне — на 2 коп. до 55,9 грн/л.

У мережі заправок АТ “Укрнафта” ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,49 грн/л; дизпальне - 56,49 грн/л; автогаз - 34,49 грн/л.

На АЗС мережі WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 — 61,99 грн/л; дизпальне — 58,99 грн/л; автогаз — 35,98 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 — 59,99 грн/л; дизпальне — 56,99 грн/л; автогаз — 34,69 грн/л.

