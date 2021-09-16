Новинка Hyundai стала найшвидше продаваним новим автомобілем

У серпні автомобіль продавали в середньому за 8 днів.

Пікап Hyundai Santa Cruz став найшвидше продаваним новим автомобілем у серпні 2021 року.

Про це повідомляє сайт iSeeCars.com.

Згідно з їхніми даними, у минулому місяці машини почали продаватися набагато швидше, ніж раніше. У серпні на продаж нового авто пішло в середньому 26 днів. У липні цей показник був на рівні 35 днів.

motor1.com

На продаж Santa Cruz потрібно було вісім днів. За ним йдуть Chevrolet Corvette, якому в середньому потрібно було 8,3 дня, Mercedes GLS (8,7), Subaru Crosstrek (9,0), Toyota RAV4 (9,5) і Toyota Sienna (9,5).

На 10 автомобілів, які продаються найшвидше, в середньому на продаж пішло менше 10 днів, і ця тенденція, схоже, збережеться і в найближчі місяці.

Аналітики iSeeCars вважають зростання продажів спричинене тим, що покупці машин спочатку чекали на зниження цін через дефіцит чіпів, але зрозуміли, що він залишиться на декілька місяців, і зрештою почали купляти авто.

Раніше повідомлялося про те, які марки авто найпопулярніші на українському ринку в Інтернеті.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання