Дорожній знак "гриб та дві блискавки": де можна зустріти та про яку небезпеку він попереджає

Цей знак належить до категорії інформаційних або розпорядників, які вимагають від водія вчинити певні дії.

Водії, які пересуваються дорогами Японії, можуть побачити на дивний дорожній знак, який українці навряд чи могли б назвати "інтуїтивно зрозумілим". Зображення на цьому знаку можна описати, як один зрізаний гриб та дві блискавки, що від нього розходяться.

Про це пише автомобільний портал mAUTO

Втім, щоб не наражати себе не ризик потрапити в ДТП чи отримати штраф, автомобілістам варто знати, про яку небезпеку цей знак попереджає. Попри свою незвичність, він не стосується іншопланетян, ядерної чи екологічної загрози.

"Цей знак належить до категорії інформаційних або розпорядників. Небесно-блакитне тло вказує на необхідність виконання певної дії. Символ блискавок на знаку є графічним зображенням звукових хвиль. Це так званий знак клаксона, який вимагає від водіїв подачі звукового сигналу в певних місцях", – пишуть автоексперти видання.

Знак "Подайте звуковий сигнал" на національній трасі 421 в Хігасіомі, префектура Сіга, Японія. Фото: X@cluesign

Знак "Подайте звуковий сигнал" встановлюється на ділянках дороги з обмеженою видимістю, що вважаються аварійно небезпечними:

вузькі ділянки доріг з утрудненим рухом;

круті повороти на трасах;

в’їзди у тунелі;

місця з видимістю, обмеженою з інших причин (рослинність, забудова, рельєф та ін.)

Знак "Подайте звуковий сигнал" встановлений на вигнутій ділянці з поганою видимістю. Фото: X@cluesign

Цей знак зобов'язує водіїв подати звуковий сигнал, щоб попередити про своє наближення інших учасників дорожнього руху, а саме водіїв, що рухаються зустрічною смугою, та пішоходів.

Нагадаємо, в місті Гессле Великої Британії з’явився оригінальний дорожній знак з написом "Будьте добрими". Дорожній знак встановила будівельна компанія для підняття настрою водіїв.

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