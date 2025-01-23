Новий дорожній знак із переплетеними стрілками: що потрібно знати українським водіям

У правилах дорожнього руху України його немає, однак він уже з’явився на дорогах країн Європейського Союзу.

Новий дорожній знак із зображенням двох автомобілів і переплетених стрілок викликає запитання у водіїв. У правилах дорожнього руху України його немає, однак він уже з’явився на дорогах країн Європейського Союзу, зокрема в Іспанії, де його вперше встановили.

Що означає цей знак, розповіли PMG.ua.

Новий знак має офіційну кодифікацію P-35 і належить до попереджувальних. Його зображення поміщене в трикутник із червоною окантовкою. Дві переплетені стрілки символізують злиття транспортних потоків, зазвичай поблизу перехресть або розвилок.

Цей знак попереджає водіїв про підвищену ймовірність аварій у таких зонах і закликає бути максимально уважними. Його найчастіше встановлюють на дорогах із двома смугами руху в одному напрямку.

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У зоні дії знака водіям рекомендується зменшити швидкість і уважно стежити за дорожньою обстановкою, щоб уникнути аварійної ситуації. Якщо водій рухається головною дорогою, він має перевагу. Ті ж водії, які збираються з’їхати з дороги чи вклинитися у рух, повинні діяти максимально обережно та здійснювати маневри плавно, без створення перешкод іншим учасникам руху.

Знак P-35 з’являється в місцях підвищеного ризику аварій, де транспортні потоки перетинаються або зливаються. Його мета – привернути увагу водіїв і зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод у таких місцях.

Українським водіям, які подорожують країнами ЄС, варто знати значення цього знаку та дотримуватись правил його дії, адже безпечна поведінка на дорозі завжди залежить від уважності та обережності.

Нагадаємо, зима ставить перед водіями нові виклики, одним з яких є збільшення витрати пального. Холодний двигун, опалення, зимова гума, сніг на дорогах – все це сприяє підвищеному споживанню палива.