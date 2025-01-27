Новий дорожній знак "машина з крапками на білому тлі": про що він попереджає

Заборонний сигнал з крапками на білому фоні може з’явитися невдовзі в Україні.

Оскільки правила дорожнього руху постійно змінюються, водіям доводиться звикати до нових норм. Одним з останніх нововведень став незвичний дорожній знак, що з'явився у країнах єврозони.

Про це пише видання ТВОЯ МАШИНА.

Такий заборонний сигнал із чорними крапками на білому тлі наразі можна побачити лише в Іспанії, але вже в найближчому майбутньому цей знак може з'явитися й в інших країнах ЄС. Оскільки Україна активно готується до вступу в Європейський союз, ймовірно, що ці знаки з'являться і на наших дорогах.

Цей вказівник трохи схожий на попереджувальний знак "сипучий гравій", але має зовсім інше значення. Він вказує на зони з низьким рівнем викидів, куди заборонено заїжджати транспортним засобам з високим рівнем токсичності викидних газів.

Транспорт з такими викидами не може пересуватися в межах цієї зони, що спрямовано на зменшення забрудненості повітря в містах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Європі з'явився новий дорожній знак, який попереджає водіїв про нерівності або зміну дорожнього покриття. Знак має зображення горизонтальних ліній і половини автомобіля в червоному трикутнику.

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