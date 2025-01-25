Новий дорожній знак з авто "на крилах": що означає і де його можна побачити

Водії, що виїжджають за кордон, можуть зустріти на дорогах знак, який не є типовим для України — "авто на крилах". Це народна назва, а насправді знак попереджає про можливу підтоплену ділянку дороги.

Про це розповіли в PMG.ua.

Знак "на крилах" позначає водну небезпеку, коли дорога може бути частково затоплена. Це своєрідне попередження про ризик аквапланування, яке виникає, коли автівка на великій швидкості в'їжджає на водну поверхню. В такому випадку шини втрачають зчеплення з дорогою, і автомобіль може піти в занос.

"Ще в автошколі майбутніх водіїв вчать, яким буває небезпечним так зване аквапланування. Це коли автівка на швидкості в’їжджає на водну гладь і в цей момент шини втрачають зчеплення з асфальтом. Автомобіль може наче «ковзати» по воді й піти в занос. Відповідно, така небезпека може спричинити ДТП. Відводити воду має протектор шин, але на швидкості виникає такий ефект, який називається водний клин. Ну і також є момент зношення шин, який прямо впливає на зчеплення з дорогою", - йдеться в повідомленні.

Знак зазвичай з'являється в умовах підтоплень, які можуть бути спричинені сильними зливами або затопленням низинних ділянок. Водіям радять знижувати швидкість та бути уважними, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що означає "знак оклику в трикутнику".

Читайте також: