Новий дорожній знак з двома людьми: що він означає

У червні в місті Гессле Великої Британії з’явився оригінальний дорожній знак з написом "Будьте добрими".

Про це повідомило видання BBC.

"Знак на Квінз Док Авеню в місті встановила будівельна компанія MB Roche під час ремонтних робіт у Морському музеї. Директор Метью Рош сказав, що фірма сподівається викликати посмішку на обличчях людей напередодні святкування Прайду в кінці цього місяця", - йдеться в повідомленні.

Компанія MB Roche civil engineering неодноразово дивує водіїв креативними та жартівливими дорожніми знаками, встановленими поблизу своїх об’єктів. Всі підписи на знаках написані місцевим діалектом Халл.

Дорожня поліція не має зауважень до MB Roche civil engineering як власника неформальних дорожніх знаків, оскільки їх дизайн і зміст не вводять в оману

Нагадаємо, на дорогах з’явився новий знак заборони.

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