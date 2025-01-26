Новий дорожній знак з лініями та півавтомобілем: що він означає

Новий знак Р-33 сигналізує водіям про небезпеку через погану видимість і погодні умови.

У країнах Європи з'явився новий дорожній знак із зображенням горизонтальних ліній і половини автомобіля у червоному трикутнику. Він попереджає водіїв про дорожню небезпеку, пов'язану з нерівностями чи зміною дорожнього покриття.

Про це пише видання PMG.

Новий дорожній знак із кодифікацією Р-33 вперше з'явився в Іспанії. Він попереджає про небезпеку обмеженої видимості через погодні умови (дощ, туман, сніг) або інші фактори, як, наприклад, дим.

Цей знак вже встановлюють на гірських дорогах Іспанії, де часто бувають тумани та інтенсивні опади, що обмежують видимість. Водіям важливо бути пильними та не перевищувати дозволену швидкість, щоб мати можливість швидко реагувати на потенційну загрозу в умовах обмеженого огляду.

Також водіям рекомендується увімкнути ближнє світло фар або денні ходові вогні для покращення видимості. За наявності можливості, слід вмикати протитуманне світло фар, що допоможе краще орієнтуватися в умовах обмеженої видимості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що означає "знак оклику в трикутнику".

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