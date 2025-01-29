Новий дорожній знак з "піщаною квіткою": що він означає і де його можна побачити

Водії, які вирушають за кордон, можуть побачити незвичний для України знак — "піщана квітка на білому фоні". Такий вказівник нещодавно з'явився на дорогах Франції.

Про це повідомило видання Lʼautomobiliste.

"Цей знак, нещодавно включений до Правил дорожнього руху, виділяється своїм чітким повідомленням: керуйте автомобілем, поважаючи навколишнє середовище. Стратегічно розміщений поблизу природних заповідників або заповідних територій, він відіграє ключову роль у збереженні місцевого біорізноманіття. Тому водіїв запрошують зменшити швидкість, зменшити шум, не викидати нічого з вікна та поважати навколишнє середовище", - йдеться в повідомленні.

Цей крок місцева влада зробила для захисту флори та фауни, а також для зниження ризику наїзду на тварин, що мешкають у заповідниках.

Нагадаємо, в Україні з’явився новий зелений дорожній знак.

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