Новий електричний Mercedes-AMG отримав дві “заряджені” версії

Автомобілі отримали більш агресивний зовнішній вигляд та потужний двигун.

Новий електроседан EQE від Mercedes-Benz ще не встиг з’явитися на автомобільному ринку, а вже отримав дві “заряджені” модифікації від AMG.

Спортивний підрозділ компанії презентував електрокари з індексами EQE 43 4Matic та EQE 53 4Matic+. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Нові седани отримали два електричні двигуни, чималу батарею ємністю 90,6 кВт/год, систему повного приводу та повнокероване шасі AMG Ride Control+ з пневмопідвіскою. Різниця між ними лише в потужності двигунів та деякими незначними нюансами.

На “молодшій” версії двигуни видають 476 кінських сил потужності та 858 Нм крутного моменту. З такою конфігурацією, авто розганяється до першої сотні за 4.2 секунди. Від одного заряду він зможе проїхати 533 кілометри. А “максималку” обмежили на 210 кілометрів за годину.

Більш ефективна версія видає вже 626 “коней”, причому з опціональним пакетом AMG Dynamic Plus, віддача двигунів короткочасно може досягати 687 кінських сил і 1000 Нм крутного моменту. Це авто до “сотні” вже вистрілює за 3.5, або 3.3 секунди. Тут швидкість обмежено на відмітці у 240 кілометрів за годину.

Треба зазначити, що EQE 53 4Matic+ має кращу обмотку і ламінування пластини статора, яка розрахована на більший струм. Також, інженери продумали і краще охолодження двигунів та батареї.

Задні колеса обох седанів вміють підрулювати на 3,6 градуса, що значно покращує керованість авто. Також, машини отримали непогане оснащення. Одна з цікавих фішок – це Digital Light оптика, яка вміє “малювати” на дорозі навігаційні підказки, що перетворює рутинну подорож на інтерактивну розвагу.

Нагадаємо, що ексклюзивний Mercedes-AMG незабаром з’явиться у дилерів.