Новий кросовер Dacia Duster отримав практичну та водночас містку версію: фото та яка його ціна

Відтепер Dacia Duster пропонуватиметься у комерційній версії (LCV).

Про це йдеться на офіційному сайті виробника.

Так, практична та водночас містка версія була презентована у Великій Британії. Комерційний фургон Duster має місткий багажник і може перевозити пів тонни вантажу. Як і стандартний кросовер, він доступний з повним приводом.

Як і всі Dacia та Renault Duster 2022, фургон відрізняється зміненими фарами, ліхтарями та решіткою радіатора. Відрізнити його від стандартного кросовера можна хіба що за відсутності сріблястих вставок на бамперах. Цікава деталь: у авто заднє скло замінено чорним пластиком, хоча здалеку це не видно.

Фото: press.dacia.co.uk

З салону прибрано задні сидіння та частину обшивки, а за передніми кріслами з'явилася перегородка. Для перевезення вантажів облаштовано відсік об'ємом 1 623 л. Вантажопідйомність авто становить 503 кг. Dacia Duster Commercial буде доступний у двох версіях – Essential та Expression.

Базова комплектація Dacia Duster Commercial включає кондиціонер, електросклопідйомники, круїз-контроль, аудіосистему, Bluetooth. Дорожча версія Expression за 21 700 євро додає 16-дюймові литі диски, камеру заднього виду, парктронік і 8-дюймовий сенсорний дисплей. На вибір клієнтів запропоновано кілька силових установок: 1,0-літровий бензиновий турбодвигун TCe 90 потужність 89 к.с., 1,3-літровий бензиновий TCe з віддачею 148 к.с. та дизельний dCi об'ємом 1,5 л на 113 к.с.

Фургон Dacia Duster пройшов оновлення слідом за стандартним кросовером і надійде в продаж за ціною від 16 750 євро. В Україні цей кросовер відомий під брендом Renault.

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