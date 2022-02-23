Новий пакет санкцій може спричинити автомобільну кризу на російському ринку

Автомобільна промисловість Росії знаходиться під загрозою.

Останнім часом, люди отримують тривожні новини зі сходу України, тож, світовому співтовариству треба якось на них реагувати. Нові запровадженні санкції проти Росії можуть спричинити припинення постачання важливих автомобільних деталей, з яких складають автомобілі.

Через кризу навколо України, в Росії можуть зупинитись складальні лінії таких заводів, як АвтоВАЗ та на підприємстві Renault. Про це повідомляє видавництво Financial Times.

Ще точно невідомо, які саме частини автомобільного бізнесу можуть зачіпати санкції, чи то фінансову сторону, або взагалі заборону важливих запчастин, які приїжджають з-за кордону. Компанія Renault намагається знайти альтернативні шляхи вирішення проблеми на своєму заводі у РФ.

Поки що АвтоВАЗ та російська фабрика Renault отримують до 20% та 40% комплектуючих з-за кордону відповідно. Якщо європейська сторона запровадить новий пакет жорстких санкцій, тоді на заводи чекатиме досить тривалий простій.

Та треба зауважити, що внаслідок ескалації ситуації на сходу, одним з можливих рішень для компанії Renault – буде покинути російський ринок та шукати більш сприятливу для бізнесу країну.

Нагадаємо, що нещодавно перше покоління популярного в Україні кросовера Renault Duster зняли з виробництва.