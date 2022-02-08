Новий суперкар DS отримав двигуни від боліда Формули Е : що відомо про новинку

Автомобіль дійсно цікавий, але в серійне виробництво його запускати не планують.

Автомобільна марка DS Automobiles ще 2016 року презентувала на Женевському автосалоні концептуальне електричне купе DS E-Tense з дуже цікавим дизайном.

Робочу версію вирішили не випускати, але ось зараз, в компанії вирішили відродити проєкт у вигляді оновленого батарейного суперкара. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Новинка залишила ім’я концепту, але тепер до нього додали ще додаток у вигляді “Performance”. Найголовніша фішка цього авто в тому, що його двигун видає вражаючі 815 кінських сил. Також, його дизайн дуже футуристичний, більшість панелей та монокок виготовлені з вуглецю, тому автомобіль отримав досить помірну вагу.

В рух гіперкар приводить подвійна установка, яка з 2023 року буде встановлюватись на боліди заводської команди DS в Формулі Е. Електродвигун спереду видає 475 кінських сил, а той що позаду – 475 “коней”. В компанії заявляють, що гіперкар розганятиметься до першої сотні менш ніж за 2 секунди.

motor1.com

Звісно, ця машина зовсім не про дальність ходу, адже ємність батареї усього 25 кВт/год. Схований у вуглець-алюмінієвий корпус акумулятор розроблений фірмою Saft та розміщений за кріслами і оснащений імерсійною системою охолодження, тобто його осередки занурені в непровідну рідину.

Вже до кінця лютого в компанії планують розпочати тестування прототипу. За планами, DS E-Tense Performance будуть використовувати для перевірки новітніх технологій та їх обкатки. Це означає, що на серійну версію цього красеня чекати не варто.

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