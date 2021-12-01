Новий світовий рекорд: електричний мотоцикл розігнали до 455 км/год (відео)

Для цього досягнення знадобилося два заїзди.

Електричний мотоцикл Voxan Wattman встановив новий світовий рекорд швидкості.

Так, від 18 до 23 листопада 2021 року на смузі Космічного центру Кеннеді в американському штаті Флорида відбулися його чергові випробування.

Згідно з правилами Міжнародної мотоциклетної федерації, для рекорду потрібно два заїзди, кожен з яких проводять у різних напрямках протягом двох годин. Рекордом вважається середнє значення, встановлене транспортним засобом.

У останній день випробувань мотоцикл обладнали обтічником, встановленим в області вітрового скла. Таку версію електробайка знаменитий гонщик розігнав до 455,7 кілометрів на годину, зафіксувавши новий світовий рекорд швидкості серед моделей вагою понад 300 кілограмів. Під час першої спроби шестиразовий чемпіон світу Массіміліано Бьяджі зумів розігнати Wattman без обтічника до 369,6 кілометрів на годину.

За словами розробників, досягнення стало можливим завдяки зміні конструкції акумуляторів, а також зменшенню маси мотоцикла та збільшенню колісної бази. Крім того, новий Wattman отримав масивніші сидіння, які дозволили поліпшити стійкість.

Зазначимо, що Voxan Wattman надає руху електрична силова установка від Mercedes EQ Formula E, віддача якої становить 429 сил і 1360 Нм.

Раніше розповідалося про те, що український мотоцикліст встановив встановив швидкісний рекорд на електромотоциклі.