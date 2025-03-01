Новий тест показав шокувальні результати: які автомобілі безпечніші при зіткнені з вантажівкою

Виявилося, що не завжди дорогі позашляховики є більш безпечними за седани, як це часто вважається.

Експерти DCAR Institute of Collision Safety провели унікальне дослідження, в якому перевірили понад 30 автомобілів на наслідки зіткнень з великою вантажівкою. На відміну від стандартних тестів, що включають лобові або бокові зіткнення, цього разу автомобілі частково врізалися в задню частину нерухомої вантажівки на швидкості 56 км/год, з перекриттям 30% з пасажирського боку.

Про це повідомило видання news.qq.com.

У тесті брали участь різні моделі – від дешевих китайських авто до преміум-класу. В результаті, майже всі машини отримали серйозні пошкодження, що зробили їх непридатними для ремонту. Лише Volvo S60, Tesla Model 3 і Hyundai Elantra змогли отримати найкращу оцінку, а Mercedes-Benz G-Class, Geely Emgrand і Xiaomi SU7 – прийнятну.

В той час як більшість інших автомобілів показали невтішні результати. Експерти застерігають: для певних моделей, сидіння на пасажирському місці може бути смертельно небезпечним при таких аваріях. Виявилося, що не завжди дорогі позашляховики є більш безпечними за седани, як це часто вважається.

Наприклад, седани, такі як Volvo S60 і Tesla Model 3, продемонстрували кращі результати через свої міцні передні стійки, які допомагають зберегти "життєвий простір" в салоні при сильному ударі. Натомість, у позашляховиків висота кузова може призвести до пошкодження передніх стійок, що суттєво підвищує ризик травм.

Однією з причин поганих результатів стала складність тесту. Однак він моделює реальну аварійну ситуацію. Важливим аспектом є конструкція вантажівки, зокрема її заднього бампера, який поглинає енергію удару. Однак навіть при таких механізмах, пасажири в легкових автомобілях часто опиняються під серйозною загрозою.

Нагадаємо, експерт назвав сім фатальних помилок під час перевірки рівня оливи, які можуть знищити двигун авто.

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