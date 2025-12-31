Новорічні поїздки авто: що водіям обов’язково перевірити перед зимовою дорогою

Зимова поїздка / © unsplash.com

Реклама

У період новорічно-різдвяних свят на українських дорогах суттєво зростає трафік. Разом із цим збільшується і кількість поліцейських патрулів, особливо на напрямках до популярних курортів. У Головному сервісному центрі МВС закликають водіїв заздалегідь перевірити чинність усіх документів, щоб свята не були зіпсовані штрафами.

Про це пише «Auto 24».

Одна з головних порад для тих, хто планує подорож у гори або віддалені регіони — не покладатися виключно на електронні документи у застосунку «Дія». Специфіка гірської місцевості та певних ділянок трас полягає у нестабільному покритті мобільного інтернету.

Реклама

За відсутності зв’язку цифрові документи можуть просто не завантажитися під час перевірки поліцією. Тому водіям наполегливо рекомендують мати при собі фізичні оригінали посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Важливий нюанс стосується терміну дії водійського посвідчення.

В Україні: якщо документ прострочений, він все одно вважається дійсним до кінця дії воєнного стану. Керування авто з таким посвідченням не є порушенням закону.

За кордоном: ситуація протилежна. Іноземні юрисдикції можуть не визнавати прострочені українські документи. Тому перед виїздом за межі України варто переконатися, що термін дії прав актуальний.

Зимовий період — це час підвищеної аварійності через ожеледицю та погану видимість. Перевірка наявності чинного поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (автоцивілки) є критично важливою. Це єдиний спосіб уникнути значних фінансових втрат у разі ДТП.

Для тих, хто вирушає на свята до Європи, варто пам’ятати про «Зелену картку» та особливості міжнародного законодавства. Деякі країни, згідно з Женевською конвенцією 1949 року, не визнають українське національне посвідчення. У такому разі необхідно оформити Міжнародне посвідчення водія. Цю послугу надають сервісні центри МВС, термін виготовлення складає до п’яти робочих днів.

Реклама

Нагадаємо, новорічні застілля з алкоголем можуть становити небезпеку для водіїв навіть наступного ранку. Експерти з водіння попереджають, що алкоголь залишається в організмі довше, ніж здається, а кава, холодний душ чи їжа не прискорюють його виведення.

Навіть невеликі дози можуть погіршувати реакцію та концентрацію, а ризик ДТП після свят зростає саме у першій половині дня. Фахівці радять утриматися від керування авто, якщо напередодні було вживання алкоголю.