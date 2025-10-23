Новий дорожній код: який знак допомагає водіям оминати затори без штрафів (фото)

Шлях в обхід заторів / © pixabay.com

На європейських автомагістралях, зокрема в Німеччині та країнах Бенілюксу, з’явився незвичний елемент дорожньої навігації: знак із яскраво-помаранчевою стрілкою на білому тлі. Хоча європейська система дорожніх знаків здебільшого уніфікована, цей символ, який викликає здивування у багатьох водіїв, має чітке практичне призначення.

Про це йдеться на ampercar.

Цей знак є частиною системи управління транспортними потоками і вказує на рекомендований маршрут об’їзду. Він активується у разі непередбачуваних заторів, масштабних дорожніх робіт або тимчасового перекриття ключових ділянок. Мета такої навігації — оперативно розвантажити основні шляхи та оптимізувати рух транспорту.

Фото: ampercar

Помаранчева стрілка має рекомендаційний статус у німецькому законодавстві, тобто її ігнорування не тягне за собою жодних штрафів. Проте, слідування їй може стати справжнім порятунком для водіїв без GPS-навігації, дозволяючи зекономити час та уникнути стресу у години пік.

Про завершення альтернативного маршруту водіїв інформує спеціальний знак із перекресленою помаранчевою стрілкою, сигналізуючи про можливість повернення на головну магістраль. Найчастіше цю систему можна зустріти в регіонах із високою щільністю автобанів.

