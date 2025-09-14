Новий дорожній знак із чорною брамою на білому фоні спантеличив водіїв: що він означає

Дорожній знак / © MMR

На автодорогах Німеччини помітили дорожній знак, який спричинив здивування у водіїв. Символ у вигляді чорної брами на білому фоні виявився незрозумілим для багатьох учасників руху.

Про це пише mmr.

Німецька система дорожніх знаків вважається однією з найскладніших у Європі. Водії мають знати близько 500 різних позначень, частина з яких діє лише локально або у певний час доби. Через це навіть досвідчені водії нерідко плутаються у трактуванні окремих знаків.

На початку 2024 року користувач Reddit опублікував фото парковочної таблички з нетиповим символом — чорна брама на білому тлі. У мережі швидко розгорілася дискусія: одні припускали, що знак позначає тип в’їзду, інші — що він стосується особливостей паркування.

Як з’ясувалося, знак зобов’язує водіїв використовувати перпендикулярне паркування, тобто розташовувати автомобіль передом або задньою частиною до краю проїзної частини замість паралельного паркування.

Історія цього символу сягає часів НДР, де він існував у варіанті на синьому тлі. Після об’єднання Німеччини знак скасували, але у 2017 році його знову ввели у сучасному вигляді як інформаційну табличку на білому фоні. Нині знак використовується рідко, оскільки у більшості місць водії орієнтуються на розмітку на асфальті. Проте там, де ліній немає, чорна брама на білому тлі залишається чинною.

Для польських водіїв така практика може бути несподіваною. У Польщі перпендикулярне паркування здебільшого позначається саме горизонтальною розміткою, а не вертикальними знаками.

Ігнорування цього позначення може обернутися штрафом. Мінімальна санкція за неправильне паркування становить 20 євро (приблизно 900 гривень). Якщо автомобіль заважає руху або блокує проїзд, штраф зростає до 55 євро (близько 2,5 тисяч гривень). У разі евакуації транспортного засобу витрати можуть сягати кількох сотень євро, що еквівалентно кільком тисячам злотих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Іспанії з’явився новий дорожній знак S-17a із зеленим хрестом який сигналізує про обмежену зону для зупинки або паркування, де стоянка дозволена лише за конкретною метою.