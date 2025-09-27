Новий дорожній знак із чорною крапкою у білому трикутнику: що він означає

Дорожній знак / © Mashyna.com.ua

На українських дорогах з’явився знак, який багатьох водіїв ввів у ступор: білий трикутник із червоною рамкою та чорною крапкою посередині. Його немає у старих білетах для складання іспитів, тому чимало автомобілістів не знають, що він означає.

Про це пише видання «Твоя МАШИНА«.

«Це знак 1.41, який попереджає про аварійно небезпечні ділянки. Він не новий — його затвердили ще десять років тому, але в реальності встановлювати почали лише кілька років тому», — розповів інженер із безпеки руху Сергій Д. у коментарі для видання.

Саме відсутність цього знаку у навчальних матеріалах, за його словами, й стала причиною плутанини.

Вперше «чорна крапка» з’явилася восени 2021 року. Її встановлюють у місцях, де часто трапляються ДТП: це може бути різкий поворот, перехрестя з обмеженою видимістю або небезпечна ділянка дороги зі слизьким покриттям.

Знак розміщують до проблемного місця заздалегідь: у містах — на відстані 50–100 метрів, за межами населених пунктів — за 150–300 метрів. Така дистанція дозволяє водіям вчасно знизити швидкість.

Київський інструктор з водіння Олексій Р. додає: «Крапка в трикутнику — це сигнал не лише пригальмувати, а й бути готовим до раптових маневрів інших авто. Багато аварій трапляється через те, що один учасник руху вирішив проскочити, а інший не очікував такого маневру».

Експерти радять, побачивши знак, утриматися від обгонів, дотримуватися дистанції й уважно стежити за дорогою. Адже нехтування попередженням уже призводило до серйозних аварій.

Мета «чорної крапки» проста — зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод. І хоча знак виглядає незвично, міжнародний досвід доводить: така система працює.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Чехії запровадили зелені дорожні знаки з літерою «N», які одразу привернули увагу водіїв. Як пояснюється, це частина офіційної системи об’їздів, яка допомагає водіям уникати заторів, ремонтів та аварій.