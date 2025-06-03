Новий дорожній знак із чорною стрілкою в червоному колі: що він означає

Новий дорожній знак із чорною стрілкою / © Mashyna.com.ua

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Для українців, які подорожують автівкою за кордон, знайомство з незвичними дорожніми знаками може стати викликом. Один із таких — знак із чорною стрілкою в червоному колі, який можна побачити на дорогах Південної Америки. Його функція — не попереджати про заборону повороту чи проїзду, як можна подумати. Насправді він вимагає від водія рухатись виключно правою смугою.

Про це пише ТВОЯ МАШИНА.

Цей дорожній символ спрямований на регулювання потоку транспорту на багатосмугових дорогах. Ідея в тому, щоб усунути проблему, коли повільні автомобілі займають ліву смугу, заважаючи іншим учасникам руху здійснювати обгін або їхати в прискореному темпі.

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Примітно, що в США використовують той самий принцип, але реалізують його через текстові вказівки на знаках — наприклад, «Keep Right» або «Slower Traffic Keep Right». Це робиться з тією ж метою — підвищити ефективність дорожнього руху та зменшити кількість аварій через небезпечні маневри при обгоні.

В Україні подібних знаків поки що немає, хоча вони могли б стати корисним доповненням до дорожньої інфраструктури. Особливо це актуально для нових автомагістралей, де швидкість руху вища, і контроль за розподілом по смугах критично важливий.

Чому це варто знати: перетинаючи кордони, водій бере на себе відповідальність дотримання місцевих правил. Незнання знака не звільняє від штрафу. Ба більше — невірне тлумачення позначки може спричинити аварію.

Тож незалежно від того, чи плануєте ви подорож до Бразилії або Чилі, чи просто цікавитесь світовими стандартами — вивчення іноземних знаків розширює водійський кругозір і робить вас безпечнішим учасником руху.

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Нагадаємо, Раніше ми писали про дорожній знак з трьома автомобілями та пояснювали, що він означає.