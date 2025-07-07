Новий дорожній знак із зображенням авто, плюса та цифри збив водіїв із пантелику: що він означає

Новий дорожній знак / © autotheme.info

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Для українських водіїв, які подорожують або планують поїздки за кордон, важливо звертати увагу на нові дорожні знаки і правила, що з’являються в країнах Скандинавії, зокрема в Норвегії.

Про це пише видання mauto.

Останнім часом у цих країнах з’явився незвичайний дорожній знак: біле зображення автомобіля, поряд цифра та знак «+» на синьому фоні. Цей знак означає, що смуга, на якій він розташований, призначена лише для транспортних засобів із мінімум двома особами всередині (з урахуванням водія). Цифра під знаком вказує точну мінімальну кількість пасажирів, наприклад 2, 3 чи більше.

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Головна мета цього нововведення — боротьба із заторами в містах і зниження шкідливих викидів у повітря. Тому рух по такій смузі без потрібної кількості пасажирів карається штрафом. У Норвегії розмір штрафу становить 5 500 норвезьких крон — це близько 23 000 гривень. При цьому винятками є автобуси, таксі та електромобілі.

Особливість нової системи — використання відеокамер із технологією штучного інтелекту, які автоматично підраховують кількість людей у салоні автомобіля. Якщо система зафіксує, що пасажирів менше за вказану цифру, водій отримає штраф. Таким чином уникнути відповідальності неможливо. Тож українським автомобілістам, які планують поїздки до Норвегії або інших скандинавських країн, варто уважно стежити за цими нововведеннями, щоб не опинитися в неприємній ситуації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явився новий дорожній знак дорожній знак із чорною стрілкою в червоному колі та розповідали для чого він потрібен.

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