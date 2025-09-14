ТСН у соціальних мережах

На дорогах з’явився новий дорожній знак S-17a із зеленим хрестом: що він означає

Знак S-17a регламентує короткочасну зупинку поруч із певними об’єктами.

Наталія Магдик
Дорожній знак S-17a

Дорожній знак S-17a / © mmr.ua

Міністерство транспорту Іспанії запровадило новий дорожній знак під позначенням S-17a, який уже викликає непорозуміння серед водіїв.

Про це пише видання mmr.

Особливу увагу привертає його варіант із зеленим хрестом: неправильне трактування знака може коштувати водієві від 90 до 200 євро штрафу, а у деяких випадках автомобіль навіть підлягає евакуації, що суттєво збільшує витрати.

Знак S-17a сигналізує про обмежену зону для зупинки або паркування, де стоянка дозволена лише за конкретною метою. Спеціальна піктограма на знаку вказує, яку саме дію можна виконувати: зелений хрест означає, що місце призначене для аптек. Інші варіанти можуть позначати лікарню, офіс або будь-який інший об’єкт, біля якого дозволяється короткочасна стоянка.

Ще один важливий момент — часові обмеження. Зупинка під знаком S-17a дозволена лише протягом певного проміжку часу, який визначають місцеві органи влади. Зазвичай він зазначається на додатковій табличці під знаком і вимірюється у хвилинах, а не в годинах.

Щоб уникнути штрафів, водіям слід чітко розуміти значення знака S-17a та суворо дотримуватися його правил: паркуватися лише за вказаною метою і не перевищувати дозволений час стоянки.

Для українських туристів Іспанія залишається популярним напрямком, де часто орендують автомобілі. Тому знання правил, пов’язаних із знаком S-17a, допоможе уникнути неприємних фінансових сюрпризів і зайвих проблем під час відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на дорогах Німеччини з’явився незвичайний дорожній знак — біле коло, обрамлене чорними трикутниками, який, на перший погляд, нагадує попередження про радіаційну небезпеку.

