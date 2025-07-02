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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Новий дорожній знак синє тло із білим ромбом - що він означає

Знак із ромбом у синьому полі позначає не просто смугу, а нові правила дорожнього руху.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Новий дорожній знак

Новий дорожній знак / © Mashyna.com.ua

Нові дорожні знаки не завжди зрозумілі з першого погляду, особливо коли йдеться про нововведення в інших країнах. Синій квадрат із білим ромбом — саме такий випадок. Цей знак набирає поширення у країнах ЄС, зокрема у Франції. Його головна функція — регулювання проїзду по карпулінг-смугах.

Про це пише видання SUV News.

Карпулінг — це поїздки, у яких беруть участь кілька пасажирів. Така ініціатива має екологічне та практичне обґрунтування: менше машин — менше заторів і менше викидів CO₂. Смуги з таким знаком зарезервовані лише для:

  • авто з двома або більше пасажирами;

  • електрокарів з позначкою про нульовий рівень викидів;

  • автобусів і таксі.

Щоб забезпечити дотримання правил, у Франції встановлюють камери з елементами штучного інтелекту. Вони аналізують відеопотік і підраховують, скільки людей у салоні. Якщо людина їде одна — камера фіксує порушення, і автоматично виписується штраф у розмірі 135 євро.

Ця практика вже довела ефективність. Французький уряд повідомляє, що хоч наразі лише 3% водіїв використовують карпулінг, вони сподіваються збільшити цю цифру до 9% уже найближчими роками.

В Україні подібної інфраструктури поки що немає, але впровадження нових правил — лише питання часу. Вже зараз у великих містах точаться дискусії про те, як зменшити затори та зменшити викиди. Карпулінг може стати одним із рішень.

На замітку: вирушаючи за кордон, не забувайте оновити свої знання з правил дорожнього руху. Навіть один маловідомий знак може призвести до значного штрафу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явився новий дорожній знак із чорною стрілкою в червоному колі та розповідали, що він означає.

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